Nacon : le marché se replace à bon compte

(Boursier.com) — A l'image du marché parisien, l'action Nacon est bien orientée en cette fin de matinée, s'adjugeant 3% de gains à 5,74 euros. Le marché se replace à bon compte alors que l'action a été particulièrement chahutée tout au long du mois de juin. Malgré la publication de comptes de bonne facture, le dossier a redonné quelque 20% sur le mois.

Le marché anticipe d'éventuelles annonces de Nacon lors de l'édition 2021 de sa conférence en ligne, la Nacon Connect, annoncée pour le 6 juillet. Après le succès de la précédente édition, Nacon y présentera en avant-première de nombreux jeux vidéo et accessoires. Certains projets très attendus sont au programme : Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: La Mascarade - Swansong ou encore Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Rappelons que dans le sillage de la publication du 31 mai où Nacon avait indiqué avancer de 1 an ses objectifs 2022-2023, Euroland Corporate avait confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 9,30 euros sur le dossier.