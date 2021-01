Nacon : l'objectif de chiffre d'affaires sera probablement relevé

Nacon : l'objectif de chiffre d'affaires sera probablement relevé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020-2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2020), Nacon affiche un chiffre d'affaires de 48,7 millions d'euros, en hausse de +20,3%, porté par la performance des casques RIG et la hausse des ventes du back catalogue.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice (du 1er avril au 31 décembre 2020), le chiffre d'affaires ressort en progression de 29,9% à 135,3 ME. Cette performance est tirée par la forte croissance du back catalogue à 24,9 ME (7,5 ME sur la même période en 2019-2020) et par la dynamique des casques premium de l'activité accessoires.

Confirmation des objectifs

Nacon anticipe un 4e trimestre 2020-2021 à nouveau en croissance grâce :

- au lancement très attendu de Werewolf : the Apocalypse - Earthblood, et à la sortie PlayStation5 / Xbox Series XS des versions de Monster Truck, Tennis World Tour2 et Hunting Simulator 2 ;

- aux contributions des ventes digitales et du back catalogue ;

- au carnet de commandes des casques RIG qui reste élevé ;

- à la sortie des premiers accessoires dédiés à la nouvelle console Xbox Series XS.

La sortie de Blood Bowl III, 1er jeu du catalogue intégrant le modèle live ops, a été décalée au 1er semestre 2021-2022 afin d'optimiser la qualité, satisfaire au mieux l'importante communauté de cette franchise, et maximiser le potentiel d'exploitation du titre .

Malgré ce décalage, Nacon est confiant dans la réalisation de ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 160 et 170 ME dans le haut de la fourchette des prévisions annoncées avec un taux de ROC de 18%.

Nacon vient d'annoncer par ailleurs la signature d'un accord exclusif pour l'acquisition intégrale de son 10e studio, l'Australien Big Ant, développeur expert des jeux de sports individuels et collectifs (tennis, rugby, cricket...). Cette opération renforce considérablement ce pilier du portfolio de Nacon en lui garantissant un accès exclusif aux productions de Big Ant sur ce segment stratégique.

Consacrant l'ensemble de ses disponibilités à l'acquisition des studios et aux développements de jeux, Nacon confirme l'absence de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2020-2021.

Nacon réitère également les objectifs financiers de son plan Nacon 2023 avec pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et un taux de ROC supérieur à 20%.

L'objectif de chiffre d'affaires sera probablement revu à la hausse lors de la publication des résultats annuels du 31 mai prochain.