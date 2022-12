Nacon : Ishtar Games annonce son 1er line-up d'édition

(Boursier.com) — Nacon annonce que son studio en charge de l'édition de jeux indépendants, Ishtar Games, connu pour 'Dead In Vinland' et 'The Last Spell', révèle les premiers jeux qu'il éditera. Il s'agit de : 'Worlds of Aria' (Ludogram Games), 'Spirited Thief' (Koi Snowman Games), ainsi que le titre 'Lakeburg Legacies'.

Ces sorties sont prévues courant 2023.