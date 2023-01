Nacon intègre l'indice Enternext PEA-PME 150

(Boursier.com) — Nacon annonce avoir rejoint l'indice EnterNext PEA-PME 150 depuis la séance de Bourse du 19 décembre 2022.

L'indice EnterNext PEA-PME 150 est un indice de re?fe?rence boursier repre?sentatif des actions franc?aises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, EnterNext PEA- PME 150 est compose? des 150 valeurs, petites et moyennes, parmi les plus liquides. Cet indice est particulièrement suivi par les investisseurs institutionnels, notamment par la vingtaine de fonds spécialisés PEA PME.

"Nous sommes très heureux d'intégrer cet indice qui permet aux investisseurs institutionnels et aux particuliers d'identifier les performances boursières des PME françaises cotées les plus liquides. Notre éligibilité au PEA-PME 150 permettra ainsi d'accroitre notre visibilité? sur l'ensemble des places boursières européennes", précise Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

Prochain rendez-vous avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023, le lundi 23 janvier 2023 après bourse.