Nacon : grimpe après une belle croissance trimestrielle

(Boursier.com) — Nacon bondit de 5% à 6,25 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 24,5% à 38 millions d'euros. L'activité a été portée par le succès des casques premiums qui ont participé au redémarrage des ventes d'accessoires et par l'accélération des ventes digitales de Jeux.

Le deuxième trimestre devrait confirmer la tendance haussière de l'activité avec le lancement attendu de 2 nouveaux jeux (WRC9 et Tennis World Tour2) qui va contribuer à la croissance du chiffre d'affaires Jeux et des ventes digitales qui devraient maintenir leur élan. Les accessoires Gaming devraient confirmer leur potentiel de croissance compte tenu des réassorts des clients (RIG et manettes) générant un carnet de commandes important.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, le Groupe affiche sa confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers annuels, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 140 et 150 ME et un taux de ROC de 18%.

Prenant acte de ces annonces, Midcap Partners ajuste sa cible de 6,05 à 6,5 euros et réitère son avis 'achat'. Berenberg et Gilbert Dupont ont également confirmé leur conseil positif sur le titre.