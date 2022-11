Nacon : forte progression des résultats semestriels

(Boursier.com) — L 'éditeur de jeux vidéo Nacon a dévoilé une marge brute de 47,6 ME, soit 61,4% du chiffre d'affaires (52,1% en N-1) pour le premier semestre de son exercice 2022-2023. Le mix-produits, avec un moindre poids relatif des Accessoires (37% du chiffre d'affaires total versus 60% en n-1) explique cette progression du taux de marge brute.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre progresse de 31,4% à 11,1 ME, soit 14,3% du chiffre d'affaires. Le résultat net ressort à 8,4 ME (marge de 10,9%), soit plus du double du résultat net généré l'an passé (3,8 ME au 1er semestre 2021-2022). Sur ce 1er semestre 2022-23, Nacon affichait un chiffre d'affaires de 77,5 ME, en hausse de 6,2%.

Nacon anticipe un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant annuel en légère progression par rapport à l'exercice précédent malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles.

Sur l'exercice 2023-2024, Nacon continuera de mener une activité éditoriale soutenue et variée. Les sorties 2022-2023 permettront d'alimenter le back catalogue et auront mécaniquement un effet d'accélération de la croissance.