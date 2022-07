Nacon fait son show au Nacon Connect 2022

(Boursier.com) — Nacon a présenté le line-up de jeux et d'accessoires le plus ambitieux de son histoire lors du Nacon Connect 2022. Cette année, la présence de 20 titres et accessoires lors de l'événement a permis de réaffirmer le rôle incontournable de Nacon dans l'industrie du jeu vidéo.

Guidés par TPK et Funka, les joueurs ont pu découvrir pendant 1h30 les coulisses de Nacon, grâce à des reportages au sein de certains studios de l'éditeur et des rencontres avec ses ambassadeurs renommés. Les spectateurs ont pu découvrir des premières images de gameplay durant le show mais aussi des annonces de jeux et des dates de sortie : 5 nouveaux titres viendront renforcer le catalogue de Nacon et, le Daija Arcade Stick pour PlayStation5 sera disponible d'ici la fin de l'année.

Cette nouvelle édition de la Nacon Connect a aussi permis de réaffirmer les ambitions de l'éditeur et de montrer aux gamers la grande variété des expériences offertes : RPG, Action-aventure, Simulation, Sport, Racing et FPS. En parallèle et pour le plus grand plaisir des joueurs exigeants, la panoplie d'accessoires se diversifie et offre les meilleures performances sur toutes les plateformes.