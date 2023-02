Nacon étend sa gamme RIG avec de nouveaux produits sous licence officielle PlayStation5

(Boursier.com) — Nacon , acteur majeur de l'édition de jeux vidéo et créateur d'accessoires gaming premium annonce l'arrivée de deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation5 : Un micro pour le streaming, le gaming et le podcasting (disponible en deux coloris) ainsi que des écouteurs gaming intra-auriculaires innovants.

"L'enrichissement de notre offre RIG pour PlayStation5 nous permet de proposer aux joueurs de nouvelles options pour streamer et jouer dans les meilleures conditions" a déclaré Gregory Morquin, Directeur Global Business pour NACON. "En plus du nouveau micro à destination des streamers, nous avons également pensé à ceux qui préfèrent utiliser des écouteurs plus discrets pour jouer. Ces nouveaux produits offrent aux joueurs toujours plus de confort et des performances top niveau."