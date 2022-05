(Boursier.com) — NACON et stillalive studios annoncent le développement de Garden Life, un jeu de simulation de jardinage où les joueurs peuvent planter, cultiver, décorer et gérer leur propre oasis de sérénité au coeur d'un environnement aussi pittoresque que magnifique.

"Créez le jardin de vos rêves et entretenez-le dans cette expérience vidéoludique unique en son genre, où votre créativité ne connaît aucune limite".

"Gaming et jardinage : nous avons toujours rêvé de marier ces deux hobbies pour créer une expérience relaxante et étonnante. Nous avons voulu partager notre passion et notre expérience du jardinage à travers Garden Life, et offrir aux joueurs la possibilité de créer le jardin qui correspond à leur vision et à leurs désirs, tout en y ajoutant un style artistique unique qui évoque l'émerveillement et met en valeur la beauté de la nature", a déclaré Kay Luthor, titulaire du diplôme HDF, lauréate du prix Chelsea de Jeune fleuriste de l'année au Royaume-Uni (2016) et productrice de Garden Life à stillalive studios.