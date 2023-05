(Boursier.com) — NACON et son studio Neopica annoncent le développement d'Overpass 2, second opus du jeu de simulation de courses off-road qui avait déjà séduit de nombreux amoureux de sensations fortes en 2019.

Grâce à l'expérience du studio en matière de jeux de racing et aux retours des joueurs sur la précédente version, Overpass 2 propose une expérience plus complète et plus aboutie. Le jeu invite les pilotes à disputer des courses et à réaliser les meilleurs temps sur des tracés extrêmes, au volant de puissants ATV et UTV sous licences officielles.

Développé sur Unreal Engine 5, le jeu offre une grande richesse de contenu, avec 37 véhicules de 3 catégories différentes, 5 environnements, 31 circuits et plusieurs modes de course, dont un mode Carrière beaucoup plus avancé. Le joueur devra maitriser la puissance des véhicules et faire preuve de précision pour réussir à franchir les obstacles et remporter les compétitions.

"Overpass 2 est un jeu unique et nous sommes très heureux d'apporter cette nouvelle proposition aux fans de racing et de off road. Nous travaillons dur pour reproduire la physique des terrains, le comportement des véhicules et les sensations réelles de cette discipline très technique" explique Peter Vermeulen, Managing Director chez Neopica.

"Overpass avait permis de faire découvrir cette discipline exigeante aux amateurs d'off-road mais également aux fans de sports mécaniques. Le jeu représente un vrai challenge manette en main et nous avions à coeur de revenir avec une proposition encore plus aboutie. C'est chose faite avec Overpass 2 qui apporte plus de contenu et une physique améliorée grâce à l'utilisation du moteur Unreal 5" ajoute Alain Falc, Président Directeur Général de NACON.