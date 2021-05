Nacon et le studio EKO Software annoncent Rugby 22

Nacon et le studio EKO Software annoncent Rugby 22









(Boursier.com) — Nacon et Eko Software annoncent 'Rugby 22', le nouvel opus de la franchise référence de l'ovalie, qui sortira en janvier 2022 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One et PC.

Le studio parisien met à profit son savoir-faire dans les jeux de sport (Handball 21, Rugby 18 et Rugby 20), et apporte de nombreuses améliorations à cette nouvelle simulation : l'IA est plus réaliste, la difficulté s'ajuste mieux au niveau de jeu de chaque joueur, les visages des joueurs stars sont plus réalistes, notamment sur les consoles de nouvelle génération, grâce l'utilisation de la photogrammétrie.

Benoît Clerc, Directeur de l'Edition chez NACON, réaffirme l'ambition pour cette nouvelle version : "Rugby 22 poursuit et approfondit le solide travail entamé par Eko Software sur les deux opus précédents. Nous souhaitons offrir aux fans du ballon ovale l'expérience la plus complète et la plus authentique possible, grâce à un gameplay bénéficiant de toutes les améliorations apportées suite aux retours des joueurs sur les précédents titres et à l'intégration d'un nombre de compétitions et d'équipes officielles totalement inédits dans une simulation de rugby".

Parmi les compétitions et équipes officielles représentées dans Rugby 22, les joueurs auront le plaisir de retrouver les plus grands championnats avec tous les clubs officiels, ainsi que les plus grandes nations du rugby telles que la France, l'Italie, l'Irlande ou le Japon pour ne citer que ces quelques exemples.

Les passionnés pourront ainsi incarner les plus grands rugbymen contemporains et choisir leurs équipes favorites pour affronter leurs amis en multijoueur.

Rugby 22 sera disponible en janvier 2022 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One et PC.