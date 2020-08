Nacon et FIA Rally Star à la recherche de futurs talents eSports

(Boursier.com) — Nacon, le studio KT Racing et la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) dévoilent une toute nouvelle collaboration dans le cadre du 1er programme mondial de détection de futurs pilotes de rallye : FIA Rally Star.

Alors que l'eSports WRC Championship permet déjà à de nombreux joueurs talentueux de s'affronter toute l'année dans une compétition virtuelle rythmée par le Championnat du Monde des Rallyes, WRC 9 s'apprête à passer au niveau supérieur en devenant le support exclusif de ce programme innovant destiné à révéler les pilotes de demain. Ouvert à tous les joueurs et joueuses de 17 à 26 ans, ce dispositif en plusieurs étapes de sélection permet aux pilotes les plus prometteurs de bénéficier du programme d'entraînement et de coaching encadré par la FIA. A terme, 7 finalistes dont une pilote féminine pourront débuter leur carrière internationale avant de viser l'accession en FIA Junior WRC.