Nacon et creā-ture Studios collaborent à une nouvelle simulation de skateboard

(Boursier.com) — Nacon et crea-ture Studios vont collaborer pour l'édition et la distribution du jeu 'Session: Skateboarding Sim Game', une nouvelle simulation de skateboard, actuellement disponible en accès anticipé. Avec plus de 85% d'opinions positives sur Steam, le jeu bénéficie d'une attente très forte grâce à une expérience de jeu immersive, portée par un gameplay novateur.

Session. est une simulation authentique et réaliste à destination des passionnés de skateboard. Actuellement en cours de développement par le studio montréalais crea-ture, fondé par Marc-André Houde et Vincent Da Silva, vétérans de l'industrie du jeu vidéo et skateurs expérimentés, le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam (PC) et sur consoles Xbox One et Xbox Series XS en version Game Preview. Déjà largement salué par les joueurs pour sa qualité et son réalisme, le jeu est pressenti comme la nouvelle référence du genre.

L'univers de Session. célèbre l'âge d'or du skateboard et retranscrit fidèlement la créativité, la culture et la folie de ce sport tel qu'il a été popularisé dans les années 90s. Doté d'une physique réaliste, le jeu propose un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le 'True Stance Stick4, où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Le jeu intègre un outil de montage permettant d'immortaliser ses meilleures prouesses en vidéo.