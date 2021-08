Nacon et Brave Lamb Studio collaborent pour l'édition du jeu War Hospital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon et Brave Lamb Studio collaborent pour l'édition du jeu War Hospital, un jeu de stratégie et de survie unique, qui propose de prendre en main le destin d'un hôpital de campagne britannique pendant la Grande Guerre.

War Hospital confronte les joueurs aux drames humains provoqués par ce terrible conflit. Quand la barbarie se déchaine, les médecins de campagne doivent quotidiennement trancher les dilemmes moraux imposés par leur mission à la fois humanitaire et militaire. Ils luttent pour la vie, mais aussi pour maintenir un peu de morale et d'humanité dans un monde qui semble les avoir définitivement rejetés.

Sur le segment créatif des jeux de stratégie et de survie, War Hospital offre une expérience mêlant stratégie en temps réel, survie et RPG, en développant une thématique rarement abordée jusqu'à présent. L'action se situe en 1917. En complément du gameplay de gestion, le jeu demande également au joueur de faire des choix moraux qui ont un impact sur les soldats, la situation sur le front et les batailles. L'expérience du joueur est donc émotionnelle, au travers des drames que vivent les soldats envoyés au feu. Le jeu permet ainsi d'aborder le sujet de la guerre sous un angle très différent de ceux habituellement utilisés par le média.