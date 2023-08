Nacon équipera Lachlan de ses accessoires

(Boursier.com) — Nacon annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Lachlan Power, le créateur de contenu et influenceur gaming de renommée internationale, ainsi qu'avec PWR, son organisation de gaming. Ce partenariat stratégique élève Lachlan Power au rang de "Signature Gamer" pour le compte de la marque Nacon. Ce dernier utilisera exclusivement les manettes Nacon et les casques gaming RIG.

Fort d'une communauté de plus de 23 millions de fans passionnés de jeux vidéo et totalisant près de 6 milliards de vues, l'impact de Lachlan Power sur la communauté gaming est considérable. Sa passion et sa réussite de joueur ont mené à son inclusion dans les "Fortnite Icon Series", un groupe hyper exclusif de streamers, de joueurs professionnels, de musiciens et d'athlètes honorés d'un skin à leur effigie dans le jeu Fortnite. Cette distinction honorifique offre une place à Lachlan parmi des célébrités comme Lebron James, Neymar Jr ou encore Ariana Grande...