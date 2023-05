Nacon enrichit son catalogue

(Boursier.com) — L 'éditeur Nacon et le studio Tivola annoncent l'arrivée de 'Animal Hospital' et de 'Wildshade : Unicorn Champions', des jeux à destination des plus jeunes, adaptés de jeux mobiles à succès.

Ils arriveront à l'automne 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One et Nintendo Switch.

Développés en partenariat avec le studio Allemand Tivola, spécialiste des jeux familiaux depuis près de 20 ans, 'Animal Hospital' et 'Wildshade : Unicorn Champions' mettent à l'honneur des thèmes appréciés par les plus jeunes joueurs. Ils peuvent ainsi incarner un vétérinaire en charge des soins d'animaux domestiques, exotiques et fantastiques, ou participer à des courses à dos de licorne.