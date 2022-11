Nacon : encore de la pression

(Boursier.com) — Nacon recule de 4,3% ce mercredi à 2,25 euros, alors que le broker Berenberg a abaissé son objectif de cours de 7 à 4 euros sur la société tout en restant à l'achat. L'avertissement du mois dernier passe toujours aussi mal sur le marché. Rappelons que l'éditeur de jeux vidéo ne sera en effet pas en mesure d'atteindre ses objectifs en 2022-2023, soit un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME et un résultat opérationnel courant supérieur à 50 ME, en raison de ventes Catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, d'une activité Accessoires en retrait et des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles.

Le chiffre d'affaires de l'exercice et le résultat opérationnel courant seront néanmoins en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

La société scindée de Bigben anticipe également une croissance forte sur l'exercice 2023-2024, portée à la fois par les ventes de jeux qui sortiront en fin d'exercice 2022-23, qui alimenteront ainsi le back catalogue, et une actualité éditoriale qualitative et variée.

La faiblesse du cours de bourse et éventuellement un possible intérêt spéculatif étaient les seules raisons qui justifiaient le maintien de l'opinion 'achat' d'Invest Securities, avec un cours cible abaissé à 5,5 euros...

Compte tenu du 'derating' récent du titre, Oddo BHF a conservé de son côté son opinion 'surperformance' sur Nacon. L'exercice 2022-2023 reste très décevant, mais les conditions semblent réunies pour amorcer un rebond significatif dès 2023-2024 tant sur le catalogue (Gollum, Test Drive Unlimited) que sur les accessoires (fin de pénurie des PS5 étant prévu pour mars 2023). L'objectif de cours a cependant été prudemment ramené de 7 à 4,8 euros par le broker.