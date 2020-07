Nacon : en forte hausse après les annonces

(Boursier.com) — Nacon grimpe de 5% à 5,80 euros ce mercredi, après l'annonce d'un accord de licence global avec Microsoft pour la conception et la distribution d'accessoires sous licence officielle pour consoles Xbox et PC. Révélé à l'occasion de la 'NACON Connect', première conférence digitale tenue par NACON, ce nouveau partenariat permettra à la marque de mettre son expertise en matière d'accessoires gaming au service de la communauté de joueurs Microsoft tout en poursuivant son développement à l'international.

NACON aura ainsi l'opportunité de proposer plusieurs typologies d'accessoires sous licence officielle, dont des manettes et des casques conçus pour Xbox.

Parmi les avis du jour, Midcap Partners ajuste du coup son objectif de cours sur Nacon de 5,5 à 6,05 euros en restant à l'achat sur le dossier. Après l'acquisition de la marque RIG en mars dernier, marque de référence de casques pour joueurs PC et consoles, l'accord de licence avec Microsoft vient entériner la position de NACON en tant qu'acteur majeur du marché...