Nacon dévoile 'Hell is Us', du studio Rogue Factor

(Boursier.com) — Nacon annonce le développement de Hell is Us, un nouveau projet d'envergure du studio Rogue Factor. Le directeur créatif en charge du projet est Jonathan Jacques-Belletête, qui s'est illustré, avant d'intégrer l'équipe sur Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided et plus récemment sur Marvel's Guardians of the Galaxy. En développement depuis plusieurs années, Hell is Us est le projet le plus ambitieux du studio. Hell is Us est un jeu d'action-aventure à la 3ème personne dans un monde semi-ouvert où le protagoniste principal part à la recherche de ses origines dans un pays en proie à la guerre civile.

"Nous sommes très heureux de pouvoir enfin révéler cette production", déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon. "En tant qu'éditeur, nous souhaitons proposer des expériences de jeu toujours plus originales qui sauront séduire le plus grand nombre. Le premier jeu du studio Rogue Factor depuis son acquisition est aussi un de nos projets les plus ambitieux, et nous avons hâte d'en dévoiler davantage dans les prochains mois".

Développé sous Unreal Engine 5, Hell is Us sera disponible en 2023 sur PC, PlayStation5 et Xbox Series X/S.