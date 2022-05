Nacon : deux nouveaux jeux et une avalanche de nouveautés

(Boursier.com) — La marque de gaming Nacon a tenu une conférence de presse au sujet de son évolution et de son actualité. La Bigben Week est en effet l'occasion de mettre en lumière sa forte croissance, ces 3 dernières années, ainsi que les évolutions majeures de l'entreprise. Nacon confirme ainsi son statut de mid-publisher majeur et de créateur d'accessoires de référence...

La Bigben Week est aussi l'occasion d'annoncer de nouveaux titres venant étoffer le catalogue de jeux Nacon. Le studio Spiders révèle ainsi 'GreedFall 2', le nouvel opus de la franchise à succès, qui s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. L'autre grande nouveauté concerne 'KT Racing' et le prochain WRC, dont le titre officiel est 'WRC Generations', qui sortira le 13 octobre.

Nacon a aussi évoqué son line-up et l'arrivée prochaine de nouveau jeu action-avanture comme 'The Lord of the RingsTM : Gollum' qui est prévu pour 2022. Pour sa part, 'Vampire : The Masquerade - Swansong' sera disponible dès le 19 mai. Le RPG narratif du studio Big Bad Wolf combine l'exploration d'environnements variés, des dialogues habilement composés, des puzzles complexes et une histoire aux multiples embranchements où tout choix à des conséquences. 'Steelrising' est prévu pour le 8 septembre, et dévoile dans un 'story trailer' quelques éléments de l'histoire. 'Zorro The Chronicles' (BKOM) marquera à partir du 16 juin le retour du célèbre cavalier dans un jeu aussi bien destiné aux parents nostalgiques qu'aux jeunes joueurs.

Au-delà du secteur du 'Racing', Nacon étend ses compétences au domaine du Sport avec notamment Session : Skate Sim, une simulation de skateboard au gameplay innovant, qui plonge le joueur dans le skate des années 90. Fidèles au rendez-vous de la Grande Boucle, les jeux de cyclisme 'Tour de France 2022' et 'Pro Cycling Manager 2022', paraîtront le 9 juin.

Nacon s'inscrit également dans l'air du temps avec 'Chef Life', prévoyant une immersion dans le monde culinaire. Le jeu, qui comporte des éléments officiels du Guide Michelin, propose au joueur d'imaginer ses propres plats, de créer et de gérer le restaurant de ses rêves.

Reconnue par de nombreux joueurs à travers le monde pour la qualité de ses manettes professionnelles, Nacon continue d'élargir ses gammes avec de nombreuses nouveautés sur toutes les consoles : le DAIJA Arcade Stick, la manette Revolution X Pro Controller et également les nouveautés de la marque premium d'accessoires gaming, RIG. Le pionnier de l'équipement audio professionnel pour les compétitions gaming se prépare en effet à une année chargée avec le lancement de ses nouvelles gammes PRO Series : 300 PRO, 500 PRO et 800 PRO.