Nacon / Cyanide : le grand retour des simulations de cyclisme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La 3ème compétition sportive la plus suivie au monde est de retour en jeu vidéo ! Nacon et Cyanide annoncent le retour de leurs deux simulations de cyclisme : Tour de France 2021 et Pro Cycling Manager 2021 !

Pro Cycling Manager 2021 est la seule simulation de cyclisme mêlant management et course en temps réel. Dans la peau d'un manager, les joueurs doivent recruter, entraîner et conseiller les coureurs cyclistes de leur équipe afin de les emmener au sommet du classement. Bénéficiant de la longue expérience du studio Cyanide, ce nouvel épisode permet de participer à plus de 260 courses, dont les 21 étapes officielles du Tour de France 2021, pour un total de 700 étapes. Le jeu apporte de nouvelles fonctionnalités, telles que :

- L'intégration du Championnat d'Europe et des équipes nationales

- Une amélioration de l'IA, notamment pour le comportement du peloton

- Une météo plus réaliste, impactant la fatigue et la performance des coureurs

- La reproduction de casques, cadres et roues d'équipementiers reconnus pour une expérience plus proche de la réalité.

Pour sa part, Tour de France 2021 bénéficie de plusieurs améliorations et nouveautés. Fidèle au nouveau tracé débutant cette année en Bretagne, Tour de France 2021 plonge les joueurs au coeur du peloton en incarnant un coureur d'une des plus grandes équipes du Tour de France.

Tour de France 2021 sera disponible sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series XS et PC à partir du 3 juin 2021. Pro Cycling Manager 2021 sera disponible uniquement sur PC le 3 juin 2021.