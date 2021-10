Nacon corrige le tir après les annonces

(Boursier.com) — Nacon corrige de plus de 8%, de retour sous les 5 euros ce mardi, à 4,98 euros. Au 2ème trimestre de l'exercice 2021/22, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 ME, en baisse de 19,5% par rapport au 2ème trimestre 2020/21, en raison d'une part, d'un effet de base défavorable et d'autre part, de la situation du marché américain fortement impacté par les perturbations de la chaîne logistique Asie/USA.

Sur le 1er semestre 2021/22, le chiffre d'affaires s'est établi en baisse de 15,9% à 72,8 ME, en comparaison d'un 1er semestre 2020/21 en hausse de 35,9% qui bénéficiait notamment des effets très positifs du 1er confinement sur le marché du jeu vidéo (jeux et accessoires).

Confirmation des objectifs 2021/22

Au 2nd semestre 2021/22, Nacon anticipe un chiffre d'affaires en croissance avec davantage de sorties de jeux dont Cricket22, Rugby22, Blood Bowl 3, Train Life, Hotel Life et le très attendu Vampire : The Masquerade - Swansong, RPG (Role Playing Game) narratif basé sur le célèbre jeu de rôle...

Parallèlement, l'activité Accessoires sera soutenue par le lancement de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox,la poursuite des ventes de casques et des manettes pour PlayStation4 et Xbox Series X/S.

Nacon confirme ainsi ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et un taux de ROC de 20%. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté sa cible de 9,3 à 8,6 euros en restant à l'achat', tandis qu'Oddo BHF a abaissé sa cible de 9 à 8 euros ('surperformer').