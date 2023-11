Nacon confirme ses perspectives pour l'exercice 2023-2024

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023-2024, le chiffre d'affaires de Nacon s'établit à 70,8 millions d'euros (77,5 ME au 1er semestre 2022-2023).

Le chiffre d'affaires Catalogue (nouveaux jeux) de Nacon a été pénalisé par une actualité éditoriale peu dense. Il ressort à 23,1 ME, en retrait de -9% par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche une bonne résilience à 21,2 ME (-1,8%) avec un retour de la croissance sur le 2e trimestre. L'activité Accessoires à 24,9 ME progresse fortement en fin de période sous l'effet de la reprise du marché mondial avec l'augmentation du parc de nouvelles consoles.

Le taux de marge brute représente 64,2% du chiffre d'affaires en amélioration de près de 3 points par rapport à l'an dernier.

L'Ebitda s'élève à 29,3 ME et représente 43,2% du chiffre d'affaires (31,4% un an plus tôt).

Le résultat opérationnel s'établit à 3,7 ME soit 5,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net de Nacon sur la période ressort à 3,2 ME, soit 4,8% du chiffre d'affaires (8,4 ME en 2022-2023).

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres de Nacon s'établissent à 248,7 ME (242,6 ME au 31 mars 2023), et les disponibilités s'élèvent à 19,6 ME (47,6 ME au 31 mars dernier), le Groupe ayant fait le choix de financer son développement en réduisant le montant des nouveaux emprunts. Par ailleurs, Nacon a réduit sa valeur de stocks par rapport à l'an dernier. A date, 50 jeux sont en cours de développement, pour une valeur immobilisée de 118,1 ME.

La capacité d'autofinancement dégagée sur la période s'inscrit à 22 ME.

Perspectives 2023-2024

La seconde partie de l'exercice 2023-2024 sera marquée par une activité éditoriale riche avec plus d'une dizaine de jeux attendue dont : 'Astérix & Obelix : Heroes', 'Cricket 24 Official Game of The Ashes', 'Gangs of Sherwood', ou encore 'Robocop : Rogue City' qui constitue le meilleur lancement jamais réalisé par Nacon. Au-delà de ces jeux qui sortent sur le 3e trimestre, 'War Hospital', 'Test Drive Unlimited: Solar Crown' sont attendus au 4e trimestre.

Le back catalogue poursuivra sa dynamique de croissance sous l'effet mécanique des jeux sortis sur les exercices précédents.

Enfin, l'activité Accessoires bénéficiera à la fois d'un effet de base plus favorable, de la croissance du parc de XBOX series et PS5 et de la sortie de plusieurs produits à fort potentiel dont la manette Revolution 5 Pro et les casques RIG 600 Pro.

Compte tenu d'un 2e semestre dont l'activité devrait être soutenue, Nacon confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024.