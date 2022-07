Nacon : confirmation des objectifs 2022-2023

(Boursier.com) — Grâce à la forte dynamique de son activité jeux vidéo, Nacon réalise un bon 1er trimestre 2022-2023, à 42,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de +25,8% (33,7 ME au 30 juin 2021).

Le chiffre d'affaires Jeux ressort à 27,6 ME, en croissance de +126,2%. Le chiffre d'affaires Accessoires s'établit à 14 ME, en retrait de 31,8%.

Perspectives

Au 2e trimestre 2022-2023, Nacon enregistrera de nouveau une activité très soutenue avec la sortie de plusieurs nouveaux jeux dont 'SteelrisingTM, Session Skate Sim' et 'Train Life'. The Lord of the Rings : Gollum est désormais programmé sur le 2e semestre 2022-2023.

Pour l'ensemble de l'exercice, Nacon réitère son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME, avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 ME.