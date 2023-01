Nacon : confiant dans son potentiel de forte croissance en 2023-2024

(Boursier.com) — Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Nacon s'établit à 118,7 millions d'euros et recule de -4,5% par rapport à la même période de 2020-2021 (124,2 ME).

Nacon enregistre sur le 3e trimestre 2022-2023 un chiffre d'affaires de 41,1 ME. Sur la période, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs.

L'actualité éditoriale du 4è trimestre sera soutenue, avec la sortie de quatre jeux... Chef Life et le très attendu Blood Bowl3 sortiront le 23 février 2023. Clash et Transport Fever 2 Console Edition sont prévus le 9 mars 2023.

Concernant les Accessoires, la fin de la pénurie des consoles de dernière génération devrait conduire à une amélioration des ventes au cours des prochains mois. Pour l'ensemble de l'exercice, malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions rencontrées dans l'approvisionnement des nouvelles consoles, Nacon anticipe un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en légère progression par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives pour l'exercice 2023-2024

En 2023-2024, Nacon connaîtra une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur l'exercice dont parmi eux : The Lord of the Rings Gollum, qui sortira au 1er semestre 2023-24, RoboCop : Rogue City, Gangs of Sherwood, TestDrive Unlimited Solar Crown. Parallèlement, les jeux sortis en 2022-23 alimenteront le back catalogue et auront mécaniquement un effet d'accélération de la croissance.

Le marché de l'Accessoires devrait connaître un rebond grâce à l'augmentation du parc de consoles nouvelle génération ainsi qu'un effet de base plus favorable.

Fort de ce constat, Nacon réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance en 2023-24.