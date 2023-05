Nacon : confiance affichée pour 2023-24 mais pas de dividende

(Boursier.com) — Sur l'exercice, malgré le décalage de la sortie de plusieurs jeux, l'activité Jeux de Nacon enregistre une croissance de 66,3% à 90,5 millions d'euros. L'activité Accessoires est en repli de -36,6% à 61,2 ME, pénalisée par la pénurie de consoles qui a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires. Au total, Nacon réalise un chiffre d'affaires de 156,0 ME, stable par rapport à l'exercice précédent.

La marge brute est en forte hausse (+18,4%) par rapport à l'exercice dernier. Elle s'établit à 92,1 ME et représente 59,1% du chiffre d'affaires (49,9% du CA en n-1). Un mix-produits avec un poids relatif moindre des Accessoires (39% du chiffre d'affaires total versus 62% en n-1) explique cette évolution.

Les frais généraux progressent sous l'effet des nombreux développements en cours mais également de l'intégration en année pleine des croissances externes réalisées en 2021-22 et de l'acquisition de Daedalic Entertainment en avril 2022.

L'Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents ressort à 48,9 ME en progression de +25,5% par rapport à l'exercice dernier (39 ME en 2021/22) et représente 31,4% du chiffre d'affaires (25% en n-1).

Le résultat opérationnel progresse de +29,8%, et s'établit à 17,3 ME soit 11,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat net constitue un bénéfice de 12,8 ME, soit 8,2% du chiffre d'affaires, (10 ME précédemment soit 6,4% du CA). Il est en hausse de 28%.

Structure financière

Au 31 mars 2023, les capitaux propres de Nacon s'établissent à 242,6 ME et les disponibilités s'élèvent à 47,6 ME.

Les investissements liés aux opérations de croissance externe de l'exercice, dont l'acquisition de Daedalic en avril 2022, représentent 34,9 ME. Nacon conforte ainsi sa capacité à développer en interne de nouveaux jeux de qualité. Actuellement, 53 jeux sont en cours de développement pour une valeur au bilan de 116,1 ME

La capacité d'autofinancement dégagée sur l'exercice est en hausse de +2,8% et s'établit à 45,5 ME.

Sur l'exercice, afin de financer sa stratégie, Nacon a notamment souscrit de nouveaux emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 46,5 ME. La dette nette s'élève à 67,3 ME au 31 mars 2023.

Pas de dividende

Conformément à sa politique visant à réinvestir ses cash-flows dans le développement de ses activités, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas proposer de distribution de dividende au titre de l'exercice 2022-23.

Perspectives

L'exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice dernier. Le début de l'exercice a d'ores et déjà vu la sortie de The Lord of the Rings Gollum, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 et AFL23, tandis que Cricket24 et Rugby24, jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby, sortiront respectivement en juillet et septembre.

Le back catalogue poursuivra sa croissance sous l'effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023.

Enfin, l'activité Accessoires devrait bénéficier de plusieurs facteurs :

- un effet de base plus favorable,

- une fin des tensions subies en 2022-2023 grâce à l'augmentation du parc de nouvelles consoles,

- une offre qui s'étoffera dans les prochains mois avec la sortie de plusieurs produits à fort potentiel.

Fort de ce constat, Nacon réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-24.