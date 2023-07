Nacon conclut un accord avec Infront Moto Racing pour la licence du Championnat du Monde de Motocross

(Boursier.com) — Nacon a conclu un accord avec Infront Moto Racing pour la licence du Championnat du Monde de Motocross FIM (MXGP) qui démarrera dès le 1er janvier 2024. Il porte sur le développement et l'édition de jeux officiels MXGP, et donne à Nacon l'exclusivité sur 5 saisons, de 2024 à 2028 inclus.

Nacon et son studio KT Racing travaillent déjà au développement d'un jeu MXGP qui proposera à tous les fans de 2 roues un contenu 100% officiel. Les joueurs pourront vivre les dessous du championnat de motocross le plus emblématique au monde en ayant accès à un contenu au plus proche de la réalité : calendrier, pilotes, équipes, motos et sponsors seront disponibles en jeu.