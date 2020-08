Nacon : Blood Bowl 3 sortira début 2021

Nacon : Blood Bowl 3 sortira début 2021









Crédit photo © Bigben Interactive

(Boursier.com) — Nacon et le studio Cyanide annoncent la prochaine sortie de Blood Bowl 3, la nouvelle adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau culte de Games Workshop. Prévu pour début 2021, le jeu sera disponible sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X, Steam et Nintendo Switch. "Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de l'univers que les joueurs compétitifs. Au lancement, le jeu proposera 12 races avec chacune leur terrain et leur équipe de cheerleaders, des modes campagne et multijoueur, des options de personnalisation en pagaille et fera par la suite l'objet d'ajouts réguliers de contenus", précise la filiale de BigBen.