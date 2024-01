Nacon anticipe une croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel en 2023-2024

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, Nacon enregistre un chiffre d'affaires en forte progression dans tous les segments d'activité. Il ressort à 59 millions d'euros sur la période (41,1 ME à même date en 2022-2023). Il est en croissance de 43,3%.

Au cumul des 9 mois (IFRS), le chiffre d'affaires ressort à 126,7 ME (118,7 ME pour l'exercice 2022-2023), en croissance de +6,8%.

Perspectives

La seconde partie de l'exercice 2023-2024 est marquée par une activité éditoriale riche avec la sortie de plus d'une dizaine de jeux sur la période.

Ainsi après le lancement de War Hospital, le 11 janvier, et l'excellent démarrage du jeu New Cycle sorti le 18 janvier et édité par le studio Daedalic, le 4e trimestre devrait voir la sortie notamment de : Test Drive Unlimited: Solar Crown ; Taxi Life ; Garden Life ; Welcome to Paradize, Crown Wars the Black Prince...

Le Back Catalogue, malgré un effet de base élevé, maintiendra une bonne dynamique. Enfin, l'activité Accessoires bénéficiera du succès des produits lancés récemment.

Compte tenu de ces éléments, l'activité du 2e semestre sera soutenue, permettant à Nacon de confirmer ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024.