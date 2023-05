Nacon annonce une nouvelle manette officielle pour XBox

(Boursier.com) — À l'occasion de la 'Bigben Week 2023', NACON a annoncé la sortie d'une nouvelle manette officielle pour Xbox. Profitant de l'expertise acquise avec la Revolution X (manette officielle premium sortie fin 2021), "la EVOL-X répond à toutes les attentes qu'un joueur peut avoir pour sa manette, à un prix accessible" commente le groupe.

Cette manette, certifiée par Microsoft, est le nouvel outil essentiel pour tous les gamers. Facile d'utilisation, confortable et durable, elle est idéale pour les joueurs en recherche d'efficacité et de robustesse.

La manette EVOL-X dispose des caractéristiques suivantes :

4 moteurs de vibration (2 dans les gâchettes et 2 dans les poignées) pour que les joueurs ressentent les sensations du jeu jusqu'au bout de leurs doigts

Une connexion filaire par USB avec câble détachable de 3 mètres pour un confort de jeu à bonne distance de l'écran.

Un port jack renforcé de 3.5 mm pour une durée de vie optimale

Un revêtement antidérapant pour une prise en main et une utilisation agréable sur de longues sessions de jeu

Des boutons d'actions plus grands pour une accessibilité et un confort maximum.

Des têtes de joysticks concaves adaptées à votre pouce pour une maniabilité accrue.