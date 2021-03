Nacon ajoute un nouveau pilier à son catalogue de jeux vidéo

(Boursier.com) — NACON et ses studios partenaires sont heureux de dévoiler une toute nouvelle collection de jeux vidéo consacrée aux simulations de vie. Réunis sous le label LIFE, 5 jeux actuellement en cours de développement en marqueront le lancement : Train Life, Hotel Life, Chef Life, Surgeon Life et Architect Life.

NACON renforce ainsi sa position éditoriale sur ce segment tout en donnant une cohérence de marque à ces productions. Les jeux estampillés LIFE invitent les joueurs à faire l'expérience de professions iconiques, chirurgien, chef étoilé ou architecte, au travers de gameplays variés qui mêlent planification, gestion et exécution de tâches précises liées au métier représenté.

"Apparu il y a un peu plus de 10 ans, le genre de la simulation en vue à la première personne mêlant management et skill rencontre un succès grandissant parce qu'il touche un public de plus en plus large, tant sur PC que sur consoles. La grammaire du jeu vidéo est désormais connue et appréciée du plus grand nombre. Des genres et des écritures nouvelles peuvent émerger qui correspondent autant aux attentes des gamers qu'à celles de nouveaux publics. Avec la création de la gamme LIFE, en nous associant à des studios experts et à des consultants pour chaque métier représenté, nous souhaitons offrir aux joueurs de nouvelles expériences en représentant, avec les outils de notre média, la vie quotidienne de toutes les professions qui nous font rêver" déclare Benoît Clerc, Directeur de l'Édition chez NACON.

Voici les 5 premiers jeux de la gamme LIFE, dont les sorties interviendront entre 2021 et 2022 :

Train Life - A Railway Simulator (Simteract) - Pour la première fois dans un jeu de simulation ferroviaire, outre la conduite de trains qui sera très précisément retranscrite, vous gérez le développement de votre entreprise : embauchez des conducteurs, achetez des locomotives, faites le choix des contrats à remplir et déployez votre réseau à travers l'Europe.

Hotel Life - A Resort Simulator (RingZero Game Studio) - Hotel Life est une simulation d'hôtellerie qui permet de vivre les coulisses de vacances paradisiaques. Les joueurs doivent s'occuper au jour le jour de la bonne tenue de leur hôtel, développer sa réputation et accompagner au mieux la clientèle, de l'accueil au check-out en passant par l'organisation de nombreuses activités quotidiennes.

Chef Life - A Restaurant Simulator (Cyanide Studio) - Chef Life vous installe à la tête d'un restaurant qu'il faut gérer dans son intégralité. De l'achat des ingrédients au dressage des assiettes, préparez les meilleurs plats tout en dirigeant vos équipes, sans oublier la décoration de la salle et le service.

Surgeon Life - A Hospital Simulator (RingZero Game Studio) - Les joueurs sont invités à gérer une clinique privée. Outre les opérations chirurgicales à réaliser, il faut également diriger les équipes soignantes et développer sa patientèle.

Architect Life - A Building Simulator (SimFabric) - Architect Life propose de réaliser chacune des étapes de construction et de décoration de la maison de vos rêves (et de ceux de vos clients). Création des plans, maitrise des coûts, embauche de la main d'oeuvre... Plus qu'un simple jeu de design, vous assurez le bon déroulement du chantier pour répondre au cahier des charges.

Plus d'informations seront dévoilées ultérieurement pour chacun de ces titres...