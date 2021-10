Nacon : acquisition saluée

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Nacon bondit de 6,4% à 5 euros, en tête du SRD. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé hier soir l'acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits "indépendants" à fort potentiel. Ishtar Games conservera son indépendance éditoriale, tout en bénéficiant du soutien de Nacon dans la commercialisation de ces titres.

Sans surprise, Nacon reste très actif sur le front du M&A avec un 14ème studio qui rejoint le groupe et vient renforcer le savoir-faire des équipes créatives de développement, affirme Oddo BHF. Par ailleurs, cette opération permet également à Nacon de progresser sur le segment des jeux indépendants. Le cap reste donc maintenu sur les objectifs du plan à horizon 2023, via le M&A, la hausse des investissements dans les jeux, ainsi que la diversification des contenus et l'étoffement permanent du catalogue de jeux. De quoi rester à 'surperformer' avec une cible de 9 euros.