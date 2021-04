Nacon acquiert Passtech Games

(Boursier.com) — Nacon a finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio Passtech Games. Cette opération permet à Nacon de soutenir le savoir-faire de l'équipe de développeurs spécialisés dans la création de jeux d'action rogue-like. L'acquisition du studio Passtech contribue à renforcer le positionnement éditorial de Nacon sur les niches très porteuses des jeux à destination des gamers les plus engagés, sur PC comme sur consoles.

Sylvain Passot, dirigeant et fondateur du studio, continuera à animer l'équipe de Passtech en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de ses productions, tout en bénéficiant de l'apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon.

Créé en 2012, Passtech a forgé son expérience en développant plusieurs jeux (Space Run, Space Run Galaxy, Masters of Anima) sur différentes plateformes avant de se spécialiser sur les jeux d'action rogue like avec Curse of the Dead Gods, sorti récemment et qui rencontre un énorme succès tant critique que commercial.

Cette acquisition illustre la stratégie de Nacon d'accroître son savoir-faire dans le développement de jeux vidéo destinés aux gamers les plus engagés. Nous sommes ravis d'accueillir les talents de Passtech dont la créativité va renforcer notre ligne éditoriale , déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

Cette nouvelle opération de croissance externe s'inscrit parfaitement dans le plan Nacon 2023 qui a pour ambition de faire de Nacon l'un des leaders de référence des jeux vidéo dits 'AA'.

Le pôle "Jeux vidéo" de Nacon comptera ainsi 11 sites de développement (7 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 1 au Canada et 1 en Australie) totalisant environ 500 développeurs, soutenus par une équipe Edition de 60 personnes.