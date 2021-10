Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 ME au T2

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre de l'exercice 2021/22, Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 ME. Il ressort en baisse de 19,5% par rapport au 2ème trimestre 2020/21 en raison d'une part, d'un effet de base défavorable et d'autre part, de la situation du marché américain fortement impacté par les perturbations de la chaîne logistique Asie/USA.

JEUX

Sur la période l'activité jeux vidéo réalise un chiffre d'affaires de 14,9 ME, en recul de 18,7% par rapport à un

2ème trimestre 2020/21 dont les ventes avaient été boostées par une actualité éditoriale plus importante.

Les sorties des jeux WRC10, RIMS Racing et Rogue Lords ont obtenu de bons résultats commerciaux.

Peu fourni en nouveaux jeux issus de 2020/21, le back catalogue démontre néanmoins sa résilience avec un chiffre d'affaires de 6,9 ME, quasiment stable par rapport au 2ème trimestre 2020/21.

ACCESSOIRES

Au 2ème trimestre 2021/22, l'activité Accessoires enregistre un chiffre d'affaires de 23,2 ME, soit -20,1% par rapport à un 2ème trimestre 2020/21 considéré comme un trimestre exceptionnel. Dans un contexte de pénurie des composants, le Groupe a conforté ses positions en Europe grâce à l'anticipation de ses approvisionnements et à la gestion proactive de ses stocks notamment sur les manettes pour console PlayStation4. En Amérique du Nord, les ventes ont été fortement impactées par les difficultés de transport ; des livraisons initialement prévues en septembre ont été décalées sur octobre et novembre.

Une base de comparaison élevée sur l'ensemble du 1er semestre 2021/22

Sur le 1er semestre 2021/22, le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 15,9% à 72,8 ME, en comparaison d'un 1er semestre 2020/21 en hausse de 35,9% qui bénéficiait notamment des effets très positifs du 1er confinement sur le marché du jeu vidéo (jeux et accessoires).

Perspectives : un 2nd semestre attendu en forte croissance

Au 2nd semestre 2021/22, Nacon anticipe un chiffre d'affaires en croissance avec davantage de sorties de jeux dont Cricket22, Rugby22, Blood Bowl 3, Train Life, Hotel Life et le très attendu Vampire : The Masquerade - Swansong, RPG (Role Playing Game) narratif basé sur le célèbre jeu de rôle.

Parallèlement, l'activité Accessoires sera soutenue par le lancement de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox,la poursuite des ventes de casques et des manettes pour PlayStation4 et Xbox Series X/S.

Nacon confirme ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et un taux de ROC de 20%.

Par ailleurs Nacon poursuivra sa politique d'acquisitions entamée depuis 2018 (reprise de 3 studios sur le semestre) afin de porter son catalogue et ses propriétés intellectuelles à la hauteur de ses ambitions.

Fort de son avance sur son plan de développement et du lancement prévisionnel à l'exercice suivant de 4 jeux majeurs (Test Drive Unlimited Solar Crown, SteelrisingTM, The Lord of the Rings : Gollum et Session), Nacon confirme pour l'exercice 2022/23 son objectif d'un chiffre d'affaires entre

230 et 250 ME ainsi qu'un Taux de ROC supérieur à 20%.

Prochain rendez-vous :

Résultats Semestriels 2021/2022, le lundi 29 novembre.