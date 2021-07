Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 ME au T1

Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 ME au T1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 ME, soit -11,3% par rapport au 1er trimestre 2020/2021. Malgré un effet de base défavorable le back catalogue s'inscrit dans une dynamique positive.

JEUX

L'activité jeux vidéo affiche un chiffre d'affaires de 12,2 ME en recul de 16% contre un 1er trimestre 2020/21 dont les ventes du back catalogue avaient été boostées de 340% par le confinement. La bonne tenue du back catalogue démontre sa résilience avec un chiffre d'affaires de 9,2 ME contre 10,8 ME au 1er trimestre 2020/21 lors du premier confinement, à comparer à 2,4 ME au 1er trimestre 2019/20. Les jeux Roguebook (81% d'évaluations positives sur Steam) et Pro Cycling Management / Tour de France 2021 sortis sur le trimestre ont par ailleurs reçu un bon accueil.

ACCESSOIRES

L'activité Accessoires enregistre un chiffre d'affaires de 20,6 ME, en baisse de 8,8%, l'implantation des casques RIG aux USA ayant généré un chiffre d'affaires très élevé en période de confinement au 1er trimestre 2020/21. Les ventes des autres familles d'accessoires progressent de 19%, notamment grâce aux très bonnes performances des manettes PlayStation4 et Pro Compact pour Xbox.

Perspectives : confirmation des objectifs 2021/22 et 2022/23

Sur le 2ème trimestre 2021/22, Nacon sortira les jeux RIMS Racing et WRC10 ainsi que la manette Revolution X Pro controller pour Xbox.

Le chiffre d'affaires est attendu en croissance au 2ème semestre 2021/22. Il devrait être soutenu par davantage de sorties de jeux dont notamment Blood Bowl 3, Rugby22, Train Life, Hotel Life, Rogue Lords et Vampire : The Masquerade- Swansong, jeu de rôle culte aux 30 millions de joueurs dans le monde. L'activité Accessoires devrait bénéficier d'un carnet de commandes à ce jour supérieur à celui de l'année dernière.

Nacon confirme ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et un taux de ROC de 20%.

Compte tenu du lancement en 2022/23 de 4 jeux majeurs (Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings : Gollum et Session), Nacon est confiant sur la réalisation des objectifs pour son prochain exercice 2022/23, soit un chiffre d'affaires compris entre 230 et 260 ME et un Taux de ROC supérieur à 20%.

Prochain rendez-vous :

-Assemblée Générale : 30 juillet 2021

-Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021/22 : 25 octobre 2021, après Bourse.