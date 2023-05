Nacon : 6e édition de la Bigben Week

(Boursier.com) — Lors de l'évènement annuel du Groupe Bigben, Nacon a présenté 13 jeux en avant-première. La Bigben Week a en effet proposé aux visiteurs de jouer à plusieurs jeux dont RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings : Gollum et Gangs of Sherwood.

En avant-première

Le très attendu RoboCop Rogue City a été présenté pour la première fois par les développeurs de Teyon, ainsi que Gangs of Sherwood, le jeu d'action coopératif qui revisite la légende de Robin des Bois. Il sortira sur PC et consoles, le 19 octobre. Eko Software a dévoilé ParadiZe Project, son jeu mêlant hack'n slash et survie, qui sera disponible cette fin d'année sur consoles et PC.

Nacon, qui continue d'élargir ses gammes avec de nombreuses nouveautés, a présenté ses nouveaux accessoires pour consoles Xbox et Nintendo Switch.