Nacon : 4 jeux sont sortis le 9 mars

(Boursier.com) — Le 9 mars, quatre jeux Nacon sont sortis : Clash : Artifacts of Chaos, Transport Fever 2: Console Edition, ainsi que Session: Skate Sim et Train Life - A Railway Simulator qui sont disponibles sur Nintendo Switch.

Ces jeux ont été dévoilés l'occasion de première édition de la Nacon Connect, qui vient de s'achever. Les fans peuvent dès à présent retrouver du gameplay exclusif et des interviews de développeurs sur les pages Steam de la plupart des jeux.

Nacon a aussi annoncé quatre jeux de sport :

- Pro Cycling Manager 2023 sortira le 8 juin sur PC avec Tour de France 2023 sur PC, Playstation5, Playstation4, Xbox Series, Xbox One et PC

- Rugby 2024 sortira le 7 septembre, la veille du coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

- Tiebreak : Official Game of The ATP WTA sortira en 2023 sur Playstation5, Playstation4, Xbox Series, Xbox One et PC.