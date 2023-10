MyHotelMatch : une solution contre les punaises de lit !

(Boursier.com) — MyHotelMatch a conclu un nouveau partenariat avec Valpas offrant ainsi à ses partenaires hôteliers "un produit différenciant" pour protéger les voyageurs contre les punaises de lit.

Selon la Direction Régionale de la Santé d'Île de France,

plus de 8 500 cas d'infestations de punaises de lit ont été enregistrés au cours des 6 premiers mois de l'année, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période l'année dernière. Et cela pèse déjà sur les industries de l'hôtellerie et du tourisme. Une préoccupation encore renforcée à l'approche des Jeux Olympiques 2024.

MyHotelMatch avait déjà pris les devants en signant en juillet dernier un partenariat avec la société Valpas, start-up basée à Paris et Helsinki commercialisant une technologie innovante de protection permanente contre les punaises de lit sans recours aux pesticides. "Cette solution est devenue rapidement

un standard dans le secteur puisqu'elle est aujourd'hui la référence chez de nombreux acteurs de premier ordre comme Accor ou ARP-Hansen Hotel Group", explique MyHotelMatch.

Grâce à ce partenariat, ce sont tous les partenaires hôteliers du Groupe MyHotelMatch qui bénéficient d'un accès à cette solution anti-punaises de lit. Grâce à une installation, en quelques minutes, de pieds de lit, l'hôtelier garde le contrôle sur la situation 24 heures sur 24. Sans recours à des pesticides, la solution attire les punaises de lit que le voyageur porte sur lui avant qu'elles n'affectent le client et la chambre.