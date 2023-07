MyHotelMatch : renforce son Conseil d'Administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de MyHotelMatch réunie le 25 juillet sous la présidence d'Yves Abitbol. Le taux de participation des actionnaires était de 38,16%. Elle a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution no5, faute de quorum. Elle a également rejeté la résolution no21, sur proposition du Conseil d'Administration.

Outre l'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés, les actionnaires ont notamment validé le transfert du siège social à Paris au sein des locaux occupés par les équipes opérationnelles du Groupe (My Concierge, My Dmc, My Event, My Driver, My Travel). Les bureaux de Biot (06) situés à proximité immédiate de Sophia-Antipolis, 1ère technopole d'Europe, resteront dédiés à la filiale technologique du Groupe, MHM Labs.

Nomination au Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a également approuvée la nomination de Mme Auriane de Castelnau en tant qu'administratrice indépendante du Conseil d'Administration de MyHotelMatch pour une durée de 6 ans.

Elle rejoint ainsi les 7 autres membres du Conseil d'Administration.