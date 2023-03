MyHotelMatch renforce ses équipes du pôle innovation

(Boursier.com) — MyHotelMatch poursuit sa structuration avec le renforcement des équipes de son pôle innovation, dédié aux projets numériques et innovants du Groupe, afin d'accompagner le lancement et la montée en puissance de son application de 'matching' dans le tourisme de Luxe. A cet effet, Yoann Couillec a rejoint MyHotelMatch en décembre dernier, en tant que Chief Technology Officer (CTO) pour piloter l'ensemble des développements numériques/digitaux du Groupe et renforcer l'équipe du pôle innovation de nouveaux talents.

Fort de son expérience et de son savoir-faire, Yoann Couillec conduira le déploiement de l'application MyHotelMatch en France et à l'international. Le Groupe prévoit d'ailleurs de recruter une quinzaine de personnes issues du monde de l'IA, de la tech et du digital pour finaliser et accompagner le lancement de la toute première version grand public, prévue pour le 1er semestre 2023.

En se dotant des moyens humains et technologiques nécessaires, MyHotelMatch confirme son ambition de casser les codes du tourisme de luxe en proposant une solution de rupture basée sur l'IA et le matching.