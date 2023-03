MyHotelMatch : rendez-vous à Cannes Mandelieu

(Boursier.com) — Les actionnaires de MyHotelMatch sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 4 avril à 14h, à l'aéroport de Cannes Mandelieu.

L'avis de réunion valant avis de convocation et comportant l'ordre du jour ainsi que le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 27 février 2023, et est disponible sur le site Internet de la société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.

Cinq points figurent à l'ordre du jour :

- Rapport du Conseil d'administration ;

- Nomination de la société RBA en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société S&W Associés ;

- Mission complémentaire à confier à la société RBA ;

- Nomination de M. Joël Rubino en qualité d'administrateur ;

- Pouvoirs pour les formalités légales.