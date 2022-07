MyHotelMatch : proche de l'équilibre en 2021

(Boursier.com) — En raison de sa nouvelle orientation stratégique et au changement d'activité souhaité, MyHotelMatch (ex- Société Parisienne d'Apports de Capital) n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'année 2021. Les produits d'exploitation s'élèvent à 266 kE provenant d'une facture à établir pour transfert de charge.

Le résultat d'exploitation porte essentiellement les frais de structure de l'activité pour 256 kE (bureaux, conseils, frais de fonctionnement liés à la cotation de la société...) pour s'inscrire à 11 kE en 2021 (-259 kE en 2020).

Bénéficiant d'un crédit d'IS (+4 kE) et d'un résultat financier en amélioration par rapport à l'an passé, le résultat net 2021 se rapproche de l'équilibre (-10 kE). Il est rappelé qu'un en 2020 la société avait bénéficié d'un résultat exceptionnel de 4,3 millions d'euros après la reprise de provision liée à la sortie de la participation de la société Pamier.

Afin d'accompagner la réorientation stratégique de la société, le Conseil d'Administration a nommé en décembre 2021, Jean-François OTT en qualité de Président-Directeur Général.

2022, une nouvelle ambition

Au début de l'exercice 2022, sous l'impulsion de son nouveau président, la société a engagé une réorientation stratégique de ses activités, validée et approuvée par l'Assemblée Générale du 8 avril. Elle s'est concrétisée par l'acquisition des actifs de MyHotelMatch (MHM) et une nouvelle dénomination afin de développer la première plateforme de voyage utilisant les principes de fonctionnement des sites de rencontres en ligne pour connecter les clients et les hôtels.

Depuis, la société a accéléré son développement avec le renforcement de ses équipes, de son conseil d'administration et surtout l'acquisition du groupe My Agency, qui va accompagner le développement de MyHotelMatch et lui offre une base installée solide. La société contribuera dès 2022 au chiffre d'affaires du Groupe et ambitionne de réaliser sur 2022 près de 10 ME. Cette acquisition a intégralement été réglée sous forme de Bons de Souscription d'Actions (BSA), pour un total de 33.320.000 de BSAs. Chaque BSA donnera droit à deux actions pour un prix d'exercice global de 5 centimes d'euro, soit 2,5 centimes d'euro par action.

Sur ces nouvelles bases, MyHotelMatch ambitionne d'accomplir une véritable révolution des agences de voyages.