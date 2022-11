MyHotelMatch : poursuit le développement de sa plateforme de réservation d'hôtels

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, MyHotelMatch n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et n'intègre pas encore les revenus de sa filiale, la société MY AGENCY. Ces résultats semestriels sont donc non significatifs, matérilisant uniquement certains des coûts et investissements liés à la réorientation stratégique de MyHotelMatch.

Les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 641 kE (103 kE en 2021). Le résultat d'Exploitation s'établit à -641 kE au 30 juin (-103 kE au 30 juin 2021).

Le résultat financier fait ressortir sur ce 1er semestre un bénéfice de 296 KE, suite à l'enregistrement d'une reprise de provision.

Le résultat net du 1er semestre 2022 s'établit ainsi à -345 kE (-87 kE au 30 juin 2021).

Au 30 juin 2022, la société disposait d'une trésorerie de 16 kE portant l'endettement net à 1.067 kE. La société OTT Heritage, actionnaire principal de MyHotelMatch, s'est engagée à couvrir, si nécessaire, les besoins de financement de la société jusqu'en septembre 2023 et dans la limite de 2,2 ME.

Dès le second semestre 2022, My Agency, la division Luxe de MyHotelMatch, viendra contribuer au chiffre d'affaires de MyHotelMatch, avec de bonnes perspectives et le dynamisme de son activité. MyHotelMatch devrait ainsi réaliser un chiffre d'affaires proforma autour de 10 ME pour 2022, construit autour des résultats annoncés par sa division Luxe, My Agency.

Bonnes perspectives sur le 2e semestre 2022

Avec la confirmation de la reprise de l'activité touristique et le dynamisme du secteur du luxe, MyHotelMatch est confortée dans la réorientation stratégique de ses activités et poursuit son déploiement dans ces secteurs porteurs, notamment au travers de sa filiale Luxe.

Le 24 octobre dernier, My Agency a annoncé la signature d'un contrat majeur avec un acteur de la haute joaillerie, qui vient ancrer son positionnement sur le marché de l'ultraluxe. Les bonnes perspectives de cette activité devraient contribuer à maintenir la dynamique de croissance engagée par la filiale Luxe de MyHotelMatch depuis le début d'année.

En parallèle, MyHotelMatch poursuit le développement de sa plateforme innovante de réservation d'hôtels fonctionnant sur les principes des sites de rencontre et basée sur l'Intelligence Artificielle (IA) et le self profiling. L'acquisition de My Agency et l'intégration de ses collaborateurs, permettra à MyHotelMatch de concrétiser une première application avec une efficacité immédiate : se baser sur l'intelligence humaine des choix métiers et les données collectées qui en découlent, pour arbitrer les choix prioritaires des développements informatiques.

Grâce à cette acquisition, la plateforme va bénéficier de l'importante base de plus de 800 clients premium internationaux, et des expériences réalisées depuis près de 20 ans, afin de pouvoir affiner et rendre plus rapidement opérationnelle la plateforme. Ces éléments permettront d'alimenter les data de cette plateforme, dont une première version privée est prévue pour le 1er trimestre 2023.