MyHotelMatch : Obtention de la certification API d'AMADEUS

(Boursier.com) — MYHOTELMATCH , la plateforme de voyage de luxe nouvelle génération basée sur le matching, vient d'obtenir la très prisée certification API AMADEUS qui s'inscrit dans la continuité du partenariat technologique signé avec le géant du tourisme en avril dernier. Cette certification valide la capacité technique et technologique de MYHOTELMATCH d'intégrer à son application, les ressources d'AMADEUS, à savoir la réservation et la disponibilité en temps réel des chambres de l'ensemble de son offre hôtelière, soit plus d'un million d'hôtels dans le monde.

Elle a été obtenue à l'issue d'un processus très strict mettant en scène plusieurs cas d'usage selon divers scénarios qui ont tous été validés avec succès par les équipes techniques de MYHOTELMATCH (ex : rechercher un hôtel, choisir un hôtel, choisir une chambre, ajouter 2 adultes et 1 enfant, réserver, annuler la réservation...).

Lancement confirmé de l'application le 18 octobre

En parallèle de cette certification, les équipes de MYHOTELMATCH ont d'ores et déjà commencé l'intégration de l'offre AMADEUS dans l'application MYHOTELMATCH. Cette étape est la mise en production réelle des services de recherche de disponibilités et de réservation au sein de l'application avec la prise en compte des tarifs préférentiels négociés auprès des hôteliers par les équipes opérationnelles du Groupe. Conformément à son plan de développement, la finalisation de cette dernière étape devrait permettre au Groupe de lancer la première version de son application le 18 octobre 2023.

En alliant le contenu hôtelier d'AMADEUS à la technologie de matching de MYHOTELMATCH, les voyageurs bénéficieront d'une solution de réservation de voyage inédite qui leur permettra d'avoir accès à des propositions de séjours de luxe mieux adaptées à leurs attentes et leurs besoins grâce au profiling réalisé en amont et aux interactions avec les hôteliers.

Par ailleurs, l'accès à l'ensemble des services AMADEUS va également bénéficier aux filiales opérationnelles du Groupe et leur permettre d'augmenter leur productivité en facilitant leur travail de recherche et de réservation de voyages de luxe pour leurs clients Premium.

Cette certification représente un avantage primordial, offrant non seulement un gain de temps considérable dans le développement de son application, mais également une garantie de fiabilité pour sa solution de réservation.