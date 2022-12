MyHotelMatch : Myagency signe un contrat avec l'agence Pinto

(Boursier.com) — MyHotelMatch annonce que sa division Luxe, Myagency, poursuit sa trajectoire de croissance dynamique en signant un contrat annuel avec l'agence d'architecture d'intérieur et de design Pinto.

Myagency s'est imposée pour accompagner Pinto dans deux problématiques : dès maintenant, aider les collaborateurs du cabinet dans leurs déplacements professionnels, et au cours du 2e trimestre 2024, accueillir les clients en déplacement à Paris afin de les faire découvrir le lifestyle parisien. "L'agence Pinto souhaitait améliorer la gestion et l'organisation des voyages de ses collaborateurs. Nous avons donc choisi Myagency pour être notre partenaire afin de gérer l'ensemble des prestations de déplacement pour nos collaborateurs, et très bientôt pour accompagner nos clients dans la conduite de leur projet de décoration avec l'agence", indique Thierry Seigle, Directeur Administratif de Pinto.

Fondée il y a 50 ans par Alberto Pinto, l'un des maîtres de la décoration d'intérieur, l'agence a su cultiver luxe, créativité et raffinement pour penser les univers d'une clientèle internationale premium. Projets publics ou privés, l'empreinte de Pinto se déploie au travers de résidences privées, d'immeubles de bureaux, d'aéroports, d'hôtels, de yachts ou encore de jets privés... L'agence Pinto adresse une clientèle prestigieuse à la recherche de pièces uniques et remarquables.

Ce nouveau succès confirme le positionnement ultra-luxe du Groupe, qui lui offrira d'accompagner les collaborateurs et clients de Pinto. Ce nouveau contrat contribuera au chiffre d'affaires du Groupe dès la fin de l'exercice 2022.