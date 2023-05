MyHotelMatch : My Agency intègre les programmes Four Seasons Preferred Partner et Pearl Partner

(Boursier.com) — My Agency, la division Luxe de MyHotelMatch, fait désormais partie des programmes très sélectifs Four Seasons Preferred Partner et Pearl Partner (Oetker Collection) qui offrent à ses membres des privilèges exclusifs.

Ces partenariats confirment le positionnement ultra-luxe de My Agency, la reconnaissance de son savoir-faire par les plus grandes maisons et la qualité de son portefeuille clients.

Ces deux nouveaux partenariats viennent s'ajouter aux 11 programmes exclusifs dont My Agency bénéficie déjà auprès des plus prestigieux établissements tels que Relais&Châteaux Preferred Partner, The Peninsula Penclub, Rocco Forte Knights, Shangri-La Group The Luxury Circle, Fan Club Mandarin oriental, Diamond Club Dorchester Collection, Mariott Stars ou encore Accor Step.

Rappelons qu'Oetker Collection est composée de 12 hôtels d'exception à travers le monde. Parmi ces établissements emblématiques se trouvent notamment le Bristol (Paris), l'Eden Rock - St Barths (Saint Barthélémy), le Palácio Tangará (São Paulo) ou encore The Vineta Hotel (Palm Beach).

Le programme Pearl Partner par Oetker Collection offre à ses membres exclusifs des avantages privilégiés dont bénéficiront les clients de My Agency séjournant dans les hôtels du groupe. De même, le Four Seasons Preferred Partner compte seulement 7 agences en France. Les clients de My Agency pourront bénéficier d'avantages exclusifs dans tous les établissements du groupe Four Seasons, soit 126 hôtels et 'resorts' dans le monde.