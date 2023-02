MyHotelMatch dévoile la version beta de son application

(Boursier.com) — Du 9 au 11 février, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes accueille le World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF), rassemblant décideurs et innovateurs du secteur de l'Intelligence Artificielle (IA). A cette occasion, l'équipe de MyHotelMatch dévoilera la version beta de son application qui reprend les principes de 'matching' des sites de rencontre pour proposer des expériences de voyage à ses utilisateurs et tout en évitant le 'blind date'.

MyHotelMatch lancera une 1ère version de sa plateforme de voyages au cours du 1er semestre 2023.