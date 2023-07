MyHotelMatch : Début des opérations de regroupement des actions

(Boursier.com) — MYHOTELMATCH annonce le lancement du regroupement de ses actions par échange d'1 action nouvelle contre 100 actions existantes. La valeur nominale de l'action MYHOTELMATCH sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,01 euro à 1 euro.

Le regroupement d'actions débute aujourd'hui, conformément aux termes de l'avis de regroupement d'actions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 21 juin 2023.

Les actions MYHOTELMATCH existantes (code ISIN : FR0011277391) seront radiées du marché Euronext le 7 août 2023 à la clôture de la Bourse et seront remplacées par les actions MYHOTELMATCH nouvelles (code ISIN : FR001400IE67) le 8 août 2023. Le code mnémonique (MHM) restera inchangé.

D'ici le 8 août 2023 :

Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 100 n'ont aucune démarche à effectuer. Le regroupement de leurs actions en actions nouvelles sera réalisé automatiquement le 8 août 2023.

Les actionnaires n'ayant pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 100 actions anciennes) doivent de leur propre initiative acheter ou vendre sur le marché des actions anciennes formant rompus, jusqu'au 7 août inclus, afin d'obtenir un multiple de 100. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auront pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 100 seront automatiquement indemnisés de leurs rompus par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à partir du 8 août 2023.

Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce, l'ensemble des BSA et des ORA[1] de la société sont suspendus d'exercice à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'au 8 septembre 2023 inclus. La levée de cette suspension sera automatique à l'issue de cette période.

Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO le 21 juin 2023.

Toutes les opérations relatives au regroupement ont lieu auprès de CIC - Centralisation et Domiciliation, 6 avenue de Provence, 75009 Paris, nommé comme mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

Les actionnaires peuvent également accéder à des explications complémentaires sur ce regroupement d'actions dans un document intitulé "FAQ regroupement" dans la rubrique "Investisseurs" du site de MYHOTELMATCH.