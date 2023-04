MyHotelMatch conclut un accord technologique avec Amadeus

(Boursier.com) — MyHotelMatch , l'agence de voyage en ligne nouvelle génération basée sur le principe de 'matching' des plateformes de rencontre, et Amadeus, l'un des leaders mondiaux des technologies du voyage, allient leur savoir-faire technologique et opérationnel pour proposer une solution innovante aux voyageurs.

Les équipes de MyHotelMatch vont développer une solution de réservation personnalisée intégrant la description des hôtels, les photos, la disponibilité en temps réel des chambres et surtout les tarifs préférentiels négociés auprès des hôteliers par la division Luxe, My Agency. Cette collaboration est un accélérateur pour la solution de 'matching' MyHotelMatch qui va intégrer la technologie Amadeus directement dans son application et accéder à la réservation de l'offre hôtelière d'Amadeus, y compris des hébergements de luxe répartis dans plus de 190 pays.

En alliant le contenu hôtelier d'Amadeus à la technologie de 'matching' de MyHotelMatch, les voyageurs vont bénéficier d'une solution de réservation de voyage qui leur permettra d'avoir accès à des propositions de séjours de luxe mieux adaptées à leurs attentes et leurs besoins grâce au profiling réalisé en amont et aux interactions avec les hôteliers. MyHotelMatch pourra ainsi mieux répondre aux besoins des voyageurs et leur proposer une solution de réservation de voyage disruptive pour leur offrir une expérience différente renforcée par l'homophilie.