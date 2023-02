(Boursier.com) — MyHotelMatch annonce la nomination de Joël Rubino au sein de son Conseil d'Administration. Joël Rubino dispose d'une expérience reconnue dans l'univers de l'informatique, de l'innovation et du marketing. En effet, il débute son parcours au centre de recherche d'IBM à Nice. Après avoir occupé diverses fonctions techniques, marketing et commerciales pendant 10 ans, il rejoint la division IBM Software à New York en tant que Directeur des développements mondiaux sur une gamme de logiciels. A son retour des Etats-Unis, il rejoint le directoire d'IBM France en tant que Directeur Marketing, puis est nommé Vice-Président du marketing Europe, basé au siège d'IBM Europe à Madrid, et enfin, Vice-Président des ventes aux petites et moyennes entreprises pour l'Europe.

Entrepreneur doté d'une expérience hors pair, après 3 décennies chez IBM il décide en 2012 de co-fonder sa propre start-up, Apicube, spécialisée dans le big data et l'analyse des réseaux sociaux pour les directions marketing et dont il était le PDG.

En 2016, il a co-fondé Cartesiam, une société spécialisée leader mondial de l'intelligence artificielle embarquée où il a occupé le poste de PDG jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par STMicroelectronics en juillet 2021. Depuis, Monsieur Rubino se consacre au conseil, avec pour expertise, l'intelligence artificielle, l'Industrie 4.0, le marketing B2B et l'innovation.

Cette nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale de MyHotelMatch, va renforcer les décisions stratégiques et favoriser l'essor et la croissance du Groupe. L'équipe de MyHotelMatch se réjouit de pouvoir collaborer avec une personne dont les compétences métier, l'expérience entrepreneuriale et la maîtrise des secteurs clés du marketing, de la transformation numérique et de l'IA apporteront une nouvelle dimension, un nouveau regard.